Temporali e vento forte, allerta anche in Romagna

Allerta per temporali e vento forte dal pomeriggio di oggi anche in Romagna. Lo segnalano l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna e Arpae.

“Per domenica 6 luglio – riporta la nota - sono previsti temporali forti, più probabili ed intensi sul settore occidentale, le pianure settentrionali e sul settore orientale. Nelle zone interessate dai temporali, non si escludono localizzati ruscellamenti lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e nei corsi d’acqua collinari e montani e occasionali fenomeni franosi.

Per lunedì 7 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle pianure settentrionali e dalla tarda serata e nottata sul settore occidentale. Nelle zone interessate dai temporali, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. È inoltre previsto un aumento della ventilazione da sud-ovest lungo i rilievi ed in particolare nelle aree di crinale del settore centro-orientale, fino a intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”.