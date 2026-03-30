Taxi a Rimini, sconto notturno per le donne e per chi va all’ospedale

RIMINI. Sconti per le donne che prendono il taxi di notte, per le persone con disabilità e per chi deve andare all’ospedale. A Rimini, con una delibera di giunta arriva una serie di agevolazioni per gli utenti che usano il taxi, assieme anche a un adeguamento Istat tariffario dopo 18 anni di tariffe invariate. Il pacchetto di agevolazioni è frutto di un confronto tra Comune e associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Legacoop e UriTaxi) e dei consumatori. Dunque se le tariffe ora sono state aggiornate secondo le indicazioni Istat, dall’altro lato ci sono anche gli sconti per alcune categorie di cittadini. Tra le novità, il taxi rosa, con uno sconto del 15% sulla tariffa per le donne che utilizzano il servizio dalle 22 alle 6 in compagnia di altre donne o di minori. C’è poi la tariffa fissa di 10 euro per la tratta stazione centrale-ospedale Infermi, valida anche la notte nei festivi e comprensiva di ogni supplemento. Per tutte le altre corse da e per l’ospedale è previsto uno sconto del 10% sulla tariffa complessiva. Un’agevolazione del 10% è prevista anche per le persone con disabilità certificate tramite Cude. Le misure “si inseriscono in una visione della città come luogo di ospitalità a 12 mesi l’anno”, spiega il Comune. “La crescita del settore fieristico e congressuale ha reso urgente un rafforzamento strutturale del servizio taxi per rispondere alla domanda di mobilità di cittadini e turisti”. Per questo l’anno scorso il Comune ha assegnato 11 nuove licenze taxi, di cui 10 già operative, vincolate all’uso di veicoli a basso impatto ambientale e all’interconnessione tecnologica, portando la flotta a 81 auto.

Una volta aumentati i taxi a disposizione, il Comune si è occupato della richiesta di adeguamento tariffario delle categorie, prendendo a riferimento l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). Le tariffe erano rimaste ferme dal 2008, fa presente l’amministrazione: l’ultimo aggiornamento risale a 18 anni fa. “L’adeguamento approvato è comunque più contenuto rispetto all’inflazione accumulata nel periodo, e dal confronto sono scaturite le nuove tariffe agevolate sopra descritte. Il percorso di concertazione ha coinvolto anche le associazioni dei consumatori, chiamate a valutare la sostenibilità economica delle modifiche per l’utenza finale”.