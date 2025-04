Tassa di soggiorno 2024, Rimini prima in Italia tra le località balneari: ha incassato circa 14 milioni

Tassa di soggiorno, il 2025 si profila come un nuovo anno record per gli incassi. Secondo l’Osservatorio Jfc, anticipato dall’Ansa, ci sarà un nuovo incremento del +15,8% del gettito, che arriverà a 1 miliardo 186 milioni e i Comuni nei quali si dovrà pagare l’imposta di soggiorno raggiungeranno quota 1.389. Reso noto anche l’incasso finale per il 2024 che è di 1 miliardo 24 milioni con +29,1% sul 2023 quando fu di 793,5 milioni.

Tra le località balneari svetta Rimini si è collocata al primo posto con circa 14 milioni ed un significativo +30,5% rispetto agli incassi del 2023. In seconda posizione Sorrento con circa 9,2 milioni di incasso e un +31,6%. Al terzo posto Jesolo con 5,7 milioni circa (-1,4%).