Svolta per il turismo a Rimini: rimosso il vincolo alberghiero per riqualificare le strutture dismesse

Firmato l’accordo di collaborazione tra Comune di Rimini e Camera di commercio della Romagna per la riqualificazione turistica della città e l’innovazione delle strutture ricettive dismesse.
L’obiettivo è sostenere la riqualificazione turistica della città partendo dall’innovazione delle strutture ricettive dismesse, a vantaggio dell’intero sistema economico locale.
Nasce da questa comunione di intenti l’accordo di collaborazione che lega Comune di Rimini e Camera di commercio della Romagna, avviato formalmente oggi con la firma dell’intesa da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad e dal presidente dell’ente camerale Carlo Battistini.
Un progetto innovativo che si propone, nello specifico, di accompagnare l’introduzione della variante urbanistica comunale che interverrà sulla riorganizzazione delle destinazioni d’uso delle strutture ricettive, aprendo a nuove possibilità da parte dei soggetti privati interessati ad investire e consentendo la conversione in nuove forme di ospitalità (quali residenze turistiche alberghiere, student e staff hotel, condhotel, ecc.). La variante si propone, dunque, come strumento per creare le condizioni utili a favorire la riqualificazione del patrimonio ricettivo cittadino, stimolando il recupero degli immobili oggi in disuso e quindi incentivando l’innovazione dell’offerta turistica nel segno della qualità e della differenziazione.
Oltre alle finalità strettamente legate all’economia turistica, la nuova strumentazione urbanistica potrà avere impatti positivi anche in risposta alle criticità della situazione abitativa, aprendo ad una maggiore disponibilità di alloggi temporanei, a proprietà indivisa e gestione unitaria, per categorie strategiche come studenti e lavoratori stagionali, nonché in chiave di contrasto al degrado urbano e quindi di aumento della percezione di sicurezza, ulteriore elemento che favorisce la qualità della vita della comunità oltre che l’attrattività della città.