Svolta nel delitto di Pierina a Rimini, indagato il vicino di casa Louis Dassilva. Disposti accertamenti sul dna

Svolta dopo 8 mesi per il caso della morte di Pierina Paganelli, uccisa nell’autunno scorso con 29 coltellate nel garage del condominio in cui viveva: il vicino di casa Louis Dassilva è indagato per il delitto. Convocato nel pomeriggio di giovedì 6 giugno 2024 in Questura insieme alla moglie, al 35enne senegalese, presunto amante della nuora della vittima e assistito dall’avvocato Riario Fabbri, è stato notificato l’avviso di garanzia. Disposti accertamenti tecnici irripetibili con la comparazione del dna prelevato dalla scena del delitto e dal corpo della 78enne uccisa.