Superenalotto, a Morciano l’unico cinque: vinti oltre 93mila euro

MORCIANO. Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 64 di martedì 21 aprile, con il Jackpot che arriva a 153,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 23 aprile 2026. È attualmente il montepremi più alto al mondo. È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 93.725,23€. La giocata vincente è stata realizzata a Morciano di Romagna presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Gambuti, in Via Ronci, 2. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 21 aprile ha assegnato 392.030 vincite.