SUN Gin di Rimini vince i World Gin Awards 2026: è il miglior gin distillato d’Italia

Un’azienda riminese sul gradino più alto del podio internazionale. SUN Gin si è aggiudicata il titolo di “Country Winner” per l’Italia nella categoria Exclusive Distilled Gin ai World Gin Awards 2026, il concorso globale considerato tra i più autorevoli del settore. È la prima volta che il riconoscimento va a un’azienda del territorio riminese.

Il concorso, che si svolge a Londra con sessioni di degustazione alla cieca condotte da giornalisti, master distiller ed esperti internazionali, seleziona ogni anno i migliori gin del pianeta. La giuria ha premiato il profilo aromatico, l’equilibrio e l’eleganza di SUN, gin che si distingue per un’identità definita e riconoscibile.

Dietro al prodotto c’è un gruppo di soci e amici legati al territorio: il fondatore Antonio Amatucci ha sviluppato il progetto insieme a Silvio Sartini, Claudio Costantini e Marco Bertoncino. «Questo premio rappresenta un traguardo immenso che riempie d’orgoglio noi e la nostra città», ha dichiarato Amatucci. «Portare per la prima volta a Rimini il titolo di miglior gin distillato d’Italia è la dimostrazione che il nostro territorio sa esprimere un’artigianalità di livello internazionale».

Con il titolo di Country Winner, SUN accede ora alle fasi finali londinesi per competere al titolo mondiale di categoria.