Studenti del Serpieri in sciopero contro la preside. Un ragazzo, “convocato”: intervengono i carabinieri

Gli studenti scioperano contro la preside, uno di loro viene convocato dalla dirigente, gli animi si scaldano e arrivano i carabinieri. Mattinata e pomeriggio di fuoco oggi al liceo scientifico e artistico Alessandro Serpieri di Viserba, dove alla vastissima adesione alla protesta studentesca si è aggiunta la suspense creata dalla “minaccia” della denuncia per sequestro di persona.

Vittima sarebbe lo studente chiamato a relazionare dinanzi a preside e due insegnanti. Il ragazzo avrebbe avvertito i genitori e poco dopo i carabinieri sono arrivati al polo scolastico. La vicenda, ancora in corso di definizione, originerebbe dallo scontento di studenti (e diversi insegnanti) nei confronti dell’operato della preside, Francesca Tornatore. Nel mirino, alcune mancanze, soprattutto organizzative, e alcuni richiami e provvedimenti verso i professori, tali da definire la preside “sceriffo”, come negli striscioni di protesta appesi in mattinata.