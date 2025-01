Strage di Bologna, l’ergastolo a Bellini: così è stato smontato l’alibi della partenza da Rimini, il ruolo di Gelli e dei Servizi segreti

BOLOGNA. «Dal quadro probatorio emerge con assoluta certezza la piena colpevolezza di Paolo Bellini in ordine agli orrendi delitti a lui contestati». Questo perché, scrivono i giudici della Corte d’Assise d’appello di Bologna nelle motivazioni della sentenza (del luglio scorso) con cui hanno confermato la condanna all’ergastolo dell’ex esponente di Avanguardia nazionale per concorso nella strage del 2 agosto 1980 (alle 10.25 l’esplosione), «non solo la ‘catena indiziaria’ a suo carico emersa nel processo di primo grado è risultata granitica e inequivocabile, ma è stata ulteriormente supportata dalle risultanze istruttorie espletate in grado di appello». In primo luogo, scrivono i giudici, dal video girato quel giorno in stazione a Bologna dal turista Harald Polzer e «dal riconoscimento da parte dell’ex moglie Maurizia Bonini, supportato dagli esiti della consulenza fisioniomica, è provato senza ombra di dubbio che Bellini era alla stazione di Bologna pochi minuti prima e pochi minuti dopo la micidiale esplosione».

L’alibi in questione, ritenuto “preordinato” dai giudici, è quello relativo al viaggio che Bellini e i suoi familiari fecero il 2 agosto per recarsi in vacanza al passo del Tonale: l’imputato che ha sempre sostenuto che era già in viaggio verso il Tonale al momento della strage, mentre per l’accusa e per i giudici di primo e di secondo grado Bellini e i suoi familiari partirono da Rimini più tardi, intorno all’ora di pranzo.

Per la Corte d’Assise d’appello bolognese è dunque «provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevole e premeditata partecipazione attiva di Bellini alla strage», mentre «l’ipotesi alternativa fornita dall’imputato e dalla sua difesa non solo si è rivelata- secondo i giudici- palesemente falsa, ma è anche intrinsecamente, assolutamente e manifestamente inverosimile». Da un lato, si legge infatti nelle motivazioni, «appare evidente che Bellini ha voluto crearsi un fortissimo alibi coinvolgendo persone a lui legate da vincoli di parentela, che non avrebbero potuto negargli l’aiuto richiesto», e dall’altro «va sottolineato che l’ipotesi alternativa prospettata in primo grado, nei motivi di appello e persino nelle arringhe difensive, vale a dire che Bellini era stato dal 2 agosto in ferie al Tonale, è stata letteralmente demolita dallo stesso Bellini quando ha dichiarato che il 3 e il 4 agosto non era in vacanza al Tonale, ma si era precipitato alla Mucciatella perché convocato dal padre su richiesta di Ugo Sisti», all’epoca procuratore capo di Bologna.

In conclusione, scrivono i giudici, «il giudizio di colpevolezza su Bellini deve essere confermato, non essendoci dubbio alcuno sulla sua partecipazione alla strage». Attentato che, sia per la Corte d’Assise che per la Corte d’Assise d’appello, fu eseguito da «un commando terroristico composto da più cellule costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l’ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali ‘deviati’ disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro».