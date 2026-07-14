Stessa spiaggia, stesso mare: da Piumazzo a Rimini dal 1996 per il rito decennale

Si vedono e si sentono con frequenza. D’altronde, sono amici da quando erano ragazzi e in paese è facile anche solo incrociarsi. Ma dopo una vacanza al mare in Romagna nel 1996, ogni decennio tornano da Piumazzo a Rimini a scattare una foto nello stesso posto. Un modo per misurare al tempo stesso l’amicizia e il tempo che passa. Sia per loro che per la città.

Da trent’anni infatti il gruppo di amici della compagnia “La Panca” torna a Rimini per scattarsi la stessa foto di gruppo, ogni dieci anni, davanti allo stesso tratto di Riviera. L’ultimo scatto, il quarto della serie, è di pochi giorni fa.

Il nome del gruppo racconta già una storia: da ragazzini, il punto di ritrovo fisso era la panca delle scuole del paese, e da lì sono rimasti “quelli della Panca” anche una volta cresciuti. Oggi si chiamano, tra loro, Teto, Macca, Piccio, Friz, Brighel, Poppi, Gozzi, Ignaz, Ciri, Balle e Pairoz: soprannomi che si portano dietro fin dall’infanzia e che sono sopravvissuti, insieme all’amicizia, al passare del tempo.

Tutto è cominciato nel 1996, con la primissima vacanza al mare fatta insieme, a Rimini, in una pensione gestita dalla signora Elsa, ribattezzata affettuosamente da tutto il gruppo “la Nonnina”. Fu quella vacanza a segnare l’inizio della tradizione: da allora, ogni dieci anni, i quattro pionieri della compagnia, Ignaz, Balle, Friz e Teto, insieme agli altri, sono tornati a Rimini per il consueto scatto di rito, un modo per fissare nel tempo un’amicizia che invece il tempo sembra non scalfire.

Nel frattempo, però, qualcosa è cambiato: la pensione della Nonnina non esiste più, al suo posto oggi sorge un condominio. Non si è fermata invece la tradizione, che lo scorso weekend ha portato il gruppo a tornare a Rimini per la quarta volta, questa volta davanti a un altro hotel della zona, per completare la serie storica delle fotografie: 1996, 2006, 2016 e ora 2026.

Quest’anno, poi, l’appuntamento ha avuto un sapore ancora più speciale, perché è stato anche l’occasione per festeggiare tutti insieme l’addio al celibato di Gozzi, uno dei componenti del gruppo: la foto di rito si è così intrecciata con un altro momento importante, quello del passaggio a una nuova fase della vita di uno degli amici storici della compagnia.

Cambiano gli edifici, cambiano gli hotel, cambia la Rimini che questi amici ritrovano ogni dieci anni. Cambiano anche loro, tra capelli che diventano più bianchi e qualche ciocca che non c’è più. Non cambia, invece, l’appuntamento. E nemmeno il legame tra loro.