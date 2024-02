Statale Marecchiese, Anas completa lavori di sicurezza post alluvione VIDEO

RIMINI. Anas ha completato i lavori di risanamento del corpo stradale sulla strada statale 258 di Marecchia in provincia di Rimini. Si tratta della ex strada provinciale rientrata in gestione Anas e colpita dagli eventi alluvionali di maggio dello scorso anno. In quel periodo le abbondanti piogge cadute sull’intera area hanno provocato un movimento franoso al margine della sede stradale causando il cedimento di gran parte del rilevato. Anas è intervenuta realizzando un muro di sostegno, ossia una cosiddetta gabbionata al piede della scarpata, per il consolidamento della parte crollata e per evitare ulteriori movimenti franosi.