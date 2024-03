Starbucks sbarca a Rimini: sarà al centro commerciale Le Befane, già partita la ricerca di personale

Il colosso statunitense Starbucks sbarca anche a Rimini. E rafforza così la sua presenza in regione, a fronte dell’apertura dello scorso 1 marzo a Bologna, in via d’Azeglio. È ancora mistero, tuttavia, sulle tempistiche che ci vorranno per poter sorseggiare il caffè nella celeberrima tazza della catena, con tanto di nome inciso sopra. Sulla location che ospiterà il punto vendita in procinto di aprire, invece, si va sul sicuro. Il luogo ideale non avrebbe potuto che essere il centro commerciale Le Befane, in via Caduti di Nassiriya. E le candidature per l’imminente inaugurazione di Rimini, come si apprende dal sito ufficiale di Percassi, sono già aperte: addetti alle vendite, baristi e store manager le figure ricercate.

