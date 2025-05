Stadio di Rimini, la garanzia del sindaco: “Stiamo lavorando anche al piano B”

Quello che Antonio Ciuffarella, titolare di Aurora Immobiliare, società capofila del Raggruppamento di imprese nel quale figura anche la Rimini Calcio, vorrebbe realizzare ex novo in piazzale del Popolo, sullo stesso sedime dell’attuale impianto. Ma che, tra esternazioni pubbliche dell’imprenditore laziale, silenzi della società di via XX Settembre 1870, e interventi preoccupati degli amministratori comunali («Con l’adozione della dichiarazione di pubblico interesse, approvata dal Consiglio comunale lo scorso novembre, abbiamo già messo il privato nelle condizioni di poter procedere col progetto: siamo quindi in attesa», aveva detto giorni fa l’assessore allo Sport, Lari), sembra destinato a restare nel campo delle buone intenzioni. Come la volontà di Ciuffarella di incontrare la Soprintendenza per chiarire alcuni aspetti progettuali legati alla tutela storica della facciata e dei gradoni della tribuna centrale. Che, come evidenziato dallo stesso imprenditore, potrebbero compromettere la messa a terra dell’opera. «A breve sarò a Rimini per un confronto con Sovrintendenza e Comune», aveva detto Ciuffarella.

Lo si attendeva in città per la gara di ritorno con la Vis Pesaro, ma in tribuna nessuno lo ha visto. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Anche perché il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere consegnato in Comune entro giugno.