Stadio di Rimini, l’architetto rassicura: “Il progetto entro giugno»

«Il progetto di fattibilità tecnico-economica è in fase di redazione. Ci stiamo lavorando e lo consegneremo in Comune entro giugno». Antonio Ciuffarella, titolare di Aurora Immobiliare, società capofila del Raggruppamento di imprese nel quale figura anche la Rimini calcio, rassicura amministrazione comunale e tifosi biancorossi sul futuro del nuovo “Romeo Neri”. E, indirettamente, risponde anche all’assessore allo Sport, Michele Lari, che nei giorni scorsi, attraverso un’intervista a Teleromagna, aveva dichiarato di essere «in attesa del progetto per il nuovo stadio visto che, come amministrazione, abbiamo fatto tutti i passi che necessari per mettere in condizioni il privato di presentarcelo». «L’operazione, come potete comprendere, è complessa – puntualizza ancora l’imprenditore che ha già realizzato il nuovo impianto di Frosinone -. E, ripeto, l’elaborato sarà pronto nei tempi stabiliti». E una conferma in più, alle rassicurazioni di Ciuffarella, arriva anche dal Rimini calcio che nel convenire che «davanti ad un’opera così importante e faraonica, i tecnici stanno analizzando tutto: spazi, costi e sostenibilità economica, e lo stanno facendo nei minimi dettagli, per riuscire a presentare il progetto nei tempi previsti». Non proprio entro aprile, quindi, come si era prefissata l’amministrazione Sadegholvaad per poter riuscire ad aprire la Conferenza servizi entro l’anno e mettere, quindi, il Raggruppamento d’imprese, in condizione di presentare il progetto definitivo-esecutivo entro il 2026, data prevista di inizio lavori (fine lavori 2027-2028). Ma, comunque, entro inizio estate. Con un paio di mesi di ritardo sul ruolino di marcia di Palazzo Garampi.