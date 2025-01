Sposarsi al cinema Fulgor: 22 coppie hanno scelto gli ambienti speciali di Rimini nel 2024

Il bambino in arrivo si chiamerà Federico, proprio come il Maestro Fellini.

Un nome che non è casuale, ma che lega passato e presente: Samantha de Simone, originaria di Rimini ma residente in Inghilterra, e Dominic Monaghan, inglese, si sono uniti in matrimonio lo scorso maggio al cinema Fulgor, nella sala cinematografica in corso d’Augusto resa immortale dal grande cineasta. Fu qui, infatti, che nel 1926 un giovanissimo Fellini scoprì per la prima volta il fascino del cinema, un’esperienza che segnò l’inizio del suo destino e della sua carriera nel mondo della settima arte. Quasi un secolo dopo, in quel luogo carico di storia e magia, Samantha e Dominic hanno celebrato le loro nozze, in una promessa d’amore intrisa di atmosfere felliniane che oggi si rinnova con l’attesa del piccolo Federico, affettuoso omaggio al genio del regista e al loro legame per Rimini, città natale di Samantha.

Sono loro una delle 22 coppie che nel 2024 ha scelto di scambiarsi le fedi con rito civile negli spazi messi a disposizione dal progetto nato in collaborazione tra il Comune di Rimini e Visit Rimini che punta a consolidare il ruolo della città come Wedding Destination.