Sport senza età da record, quattro 90enni di Rimini in piscina a Ravenna per prepararsi alla staffetta stile libero

RIMINI. Hanno 360 anni in quattro ma a gennaio 2026 parteciperanno ad una storica staffetta in vasca. Già fissata anche la location, la piscina olimpionica “Gianni Gambi” di Ravenna. A coltivare un sogno nel “Garden” di Rimini con ferrea determinazione sono il 90enne Giuseppe Bilotta, già dirigente d’azienda, il 91enne Filiberto Bonduà, ex ferroviere conduttore di treni, Piero Cappelletti, 92enne che ha lavorato fino a 87 anni come pediatra e Domenico Olivieri, ferroviere di 90 anni. Ad attenderli una staffetta 4x100 a stile libero.

Ma perché tentare l’impresa? «Perché siamo ancora vivi», risponde con un sorriso Bilotta. La staffetta, prevista in corrispondenza del nuovo anno, vedrà alla regia Fabio Bernardi, direttore sportivo delle squadre “agonistica” e dei “master” al Garden di Rimini. «Si tratta di una prima volta assoluta in Italia – spiega - in cui quattro atleti con età media di 90 anni si cimenteranno in questa impresa» destinata a far scalpore e ribattezzata non a caso “M360”, il numero dato dalla somma degli anni dei partecipanti.