Spillarono 100mila euro a un sacerdote: condannati due commercianti

RIMINI. Sono stati condannati rispettivamente a cinque anni e due mesi e a quattro anni e sei mesi di reclusione i due commercianti riminesi di 50 e 58 anni accusati di circonvenzione di incapace in concorso. Vittima l’ex sacerdote 81enne di Monte Colombo, difeso dall’avvocato Maurizio Ghinelli, al quale per anni (dal 2012 al 2022) avevano spillato fino a 100mila euro tra contanti, bonifici e assegni circolari. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice Alessandro Capodimonte.

I due, assistiti dai legali Viviana Pellegrini e Luigi Patimo, oltre al pagamento della multa e delle spese processuali e al risarcimento dei danni alla parte civile, sono stati anche interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.