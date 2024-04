Spiagge, nuova sentenza del Consiglio di Stato: stop alle deroghe e subito le gare

RIMINI. Il Consiglio di Stato ha pubblicato oggi una nuova sentenza con la quale conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre 2023. Sono quindi da disapplicare le eventuali deroghe al 31 dicembre 2024 e si chiede di dare «immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale».

La stessa sentenza contesta quanto sostenuto da alcuni ambienti politici, governo italiano compreso, e sostiene che la risorsa spiaggia è scarsa al contrario della mappatura fatta dal governo e inviata a Bruxelles, utilizzata come motivo per non applicare la direttiva Bolkestein.