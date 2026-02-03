Spiagge, le linee guida dell’Emilia-Romagna per le concessioni entro fine mese

BOLOGNA. Linee guida per le gare di concessione delle spiagge pronte entro la fine del mese. Questo l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, come comunicato oggi alle associazioni di rappresentanza del settore balneare e della cooperazione dalla dirigente del settore Turismo Paola Bissi. Viale Aldo Moro, commenta Legacoop Romagna, mostra “particolare attenzione” alle esigenze della categoria, espresse in maniera unitaria: in particolare tutela del lavoro e delle microimprese familiari, riconoscimento del valore aziendale e della professionalità, valorizzazione dei modelli cooperativi e loro attività, continuità e serietà del servizio e qualità dell’offerta. “Tutto il settore- sottolinea la centrale- è ancora in attesa di una norma da parte del governo che ammetta e disciplini correttamente il riconoscimento del valore degli stabilimenti balneari”. Per questo Legacoop Romagna chiede alla Regione di “continuare celermente nel positivo lavoro svolto finora, proseguendo il confronto con le cooperative tra stabilimenti balneari e associazioni”. Così da giungere a un testo “condiviso che, compatibilmente con il quadro normativo attuale, accompagni l’intero sistema turistico-balneare e le sue comunità al di fuori di una incertezza che rischia di comprometterne l’esistenza stessa”.