Spiagge: “La proroga fino al 2027 delle concessioni non è valida”. Il Tar della Liguria rimette tutto in gioco

Il Tar della Liguria rimette tutto in gioco: “ La proroga fino al 2027 delle concessioni balneari annunciata lo scorso settembre dal Consiglio dei ministri non è valida”. Una sentenza del Tar ligure ha respinto il ricorso di tre stabilimenti balneari di Zoagli, in provincia di Genova, contro la delibera della Giunta comunale che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023, dando il via alle gare previste dalla Bolkenstein. Quindi la proroga fino al 2027 non è ritenuta valida. Secondo il Tar «non vale invocare un accordo secondo cui le amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari perché non risulta esistente un documento scritto e perché un simile accordo non potrebbe prevalere sulla pronuncia della Corte di Giustizia».

“Ancora una volta il Governo è riuscito a fare disastri”, stigmatizza Legacoop Romagna creando “nuovo caos in un comparto fondamentale per la nostra economia, che già da tempo deve affrontare troppe incertezze”. La centrale sta lavorando “puntualmente, incontrando ognuna delle nostre cooperative balneari, per studiare, area per area, gli strumenti migliori per affrontare i futuri bandi e garantire qualche certezza ai singoli gestori di stabilimenti balneari”. Ma ora si deve “ripartire da capo per provare a gestire questa situazione di caos estremo”. Legacoop Romagna dà la disponibilità a fare la sua parte, in dialogo con la Regione per uniformare il più possibile i bandi, ma “l’unica certezza, in questo momento, è l’insipienza del governo”.