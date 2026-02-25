Spiagge, il ministro Salvini: “Entro marzo il bando con indennizzi”

“Non vogliamo che le spiagge finiscano in mano solo a grandi gruppi, o a gruppi stranieri. Peggio mi sento”. Il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo questo pomeriggio alla Camera a una interrogazione di Forza Italia sulle concessioni demaniali, annuncia che il bando tipo sarà adottato entro la fine marzo. Domani infatti verrà “bollinato” il decreto Infrastrutture che lo contiene con i relativi 30 giorni per l’adozione. Così “da declinare entro la fine di marzo i criteri puntuali di quanto già previsto dalla legge concorrenza”. E dunque, precisa, suddivisione in lotti delle concessioni; partecipazione delle piccole e micro imprese e delle imprese giovanili; criteri premiali per chi ha una comprovata esperienza nel settore, per chi assicura ai lavoratori stabilità e occupazione, per chi vuole investire sul territorio valorizzando le specificità culturali folkloristiche ed enogastronomiche, per chi garantisce accessibilità dell’area anche per i disabili. Senza dimenticare l’indennizzo, contro cui si è schierata la Commissione europea. D’altronde, argomenta il ministro, “l’Europa e le varie Commissioni europee, con le maggioranze che le sostengono, hanno massacrato o tentato di massacrare questo settore”.