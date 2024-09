Spiagge e concessioni: pronte le linee guida della Regione Emilia-Romagna

Pronte le linee guida per la prossima giunta in materia di concessioni demaniali, la Regione Emilia-Romagna si concentra ora sul miglioramento del progetto di legge del governo. “Abbiamo fatto quello che era necessario per colmare il vuoto del governo sulla direttiva Bolkestein”, spiega l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. La bozza di linee guida, scritte con i sindaci dei Comuni costieri, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindacati, sottolinea, è “un buon punto di partenza. La consegneremo al nuovo presidente della Regione e alla nuova Giunta che si insedieranno dopo le elezioni”.

Ora, conferma Corsini, “gli sforzi vanno concentrati per migliorare, in sede di conversione in legge”, il ddl del governo. “Un testo deludente e lacunoso che, se non modificato in maniera significativa in molti punti, rischia di penalizzare in maniera pesante gli attuali concessionari”. L’impegno, conclude Corsini, è “stare al fianco delle amministrazioni e delle imprese per far sì che nessuno paghi i ritardi e l’inefficienza dell’esecutivo”.