Spiagge e concessioni, i balneari sul piede di guerra: “Pensano di prendere a schiaffi un leone senza che succeda niente”

Il mondo delle imprese balneari si compatta contro il decreto legge “Infrazioni” - una legge «sbagliata» se non una «presa in giro» per il comparto - e punta il dito contro il Governo: «Pensano di prendere a schiaffi un leone senza che succeda niente» ha detto ieri dal palco del Ttg in Fiera a Rimini Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari Fipe Confcommercio, che ha chiuso i lavori dell’assemblea nazionale degli imprenditori del settore, sottotitolata non a caso “Una risorsa del Paese da salvaguardare, non da distruggere”. E, aggiungono, da non consegnare, con le future modalità di gara, alle «aggressioni da parte dei grandi gruppi multinazionali», che cancellerebbero con un colpo di spugna decenni di attività, gran parte delle quali a conduzione familiare.

La battaglia, al momento, si concentra sull’iter parlamentare del decreto - in fase di conversione - che isitituisce un periodo di transizione fino al 2027 per arrivare poi alle evidenze pubbliche come sancito dalla Bolkestein: ieri è emerso che il voto nelle commissioni è previsto a partire dal 21 ottobre, dopodiché il testo approderà in Aula. Sul piatto, circa 240 emendamenti specifici, molti dei quali chiesti dalle stesse associazioni dei balneari. Ma nessuno esclude la strada di nuove, eclatanti proteste, dopo lo «sciopero gentile» - così lo ha definito Maurizio Rustignoli, presidente della Fiba Confesercenti - di agosto: «Saremo costruttivi, ma se servirà - ha aggiunto - siamo pronti a organizzare momenti di attenzione importanti per ottenere quello che chiediamo». A fargli eco lo stesso Capacchione: «Continueranno anche le iniziative di protesta e lotta, la fantasia non ci manca per fare capire che salvare la balneazione attrezzata è nell’interesse di tutto il Paese».