Spiagge e concessioni, De Pascale: “Incontrerò il ministro Salvini al Ttg a Rimini”

Dentro alle dinamiche del settore balneare, “la responsabilità politica di non aver affrontato e risolto la vicenda della Bolkestein negli ultimi 15 anni almeno, quindi ce n’è per tutti, è gravissima. La verità è che da allora tutto il settore balneare è quasi completamente fermo sugli investimenti. Avremo un incontro al Ttg” di Rimini, in programma dall’8 al 10 ottobre, “col ministro Salvini su questo tema: è evidente che non si può rilanciare il settore balneare senza una strategia sulle spiagge”. Così annuncia il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, oggi nel corso di una conferenza stampa in Regione sul nuovo bando delle strutture ricettive regionali.

“Qual è - si chiede De Pascale - quel settore economico che può vivere stando oltre 10 anni fermo sugli investimenti? Per luoghi come la Romagna, ricordo che la competizione si fa solo sulla qualità dei servizi”, e non sulle spiagge libere ‘da paradiso’. Quindi, “al di là di come la si pensi, gli operatori balneari in questi anni hanno fatto dei miracoli”, a partire da quelli che sono riusciti ad investire quel minimo necessario “in un contesto di totale incertezza”, rimarca il presidente della Regione. Che insiste sulle difficoltà del settore in questi anni legate alla discussa prospettiva delle concessioni balneari all’asta: “Ad ogni tornata elettorale si sono fatte promesse roboanti, sulle “concessioni infinite una volta usciti dalla Bolkestein”, ma “un minuto dopo le elezioni tutto è finito in soffitta”, conclude De Pascale.