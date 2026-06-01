Spiagge, da Rimini primo bando in Regione per 27 concessioni

Il Comune di Rimini invia oggi alla Regione la documentazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del 10 giugno del bando per l’affidamento di 27 concessioni demaniali nella zona nord. Con scadenza per le domande il 10 settembre. Si tratta di 27 concessioni demaniali marittime relative alle zone di solo ombreggio. La procedura, spiegano dal Comune, si propone di individuare, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, gli operatori economici ai quali affidare la concessione per una durata di cinque anni di queste zone di ombreggio destinate al completamento degli stabilimenti balneari che sorgono su aree private. Il bando si sviluppa seguendo le direttive contenute nella legge 118 del 2022, individuando alcuni specifici criteri per la valutazione dell’offerta tecnica che intrecciano alcuni temi chiave per lo sviluppo sulle spiagge e l’innalzamento e diversificazione dei servizi. Sei in particolare le direttrici, a partire dalla qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, e dunque impiego di personale qualificato, servizi di accoglienza, copertura wi-fi, accessibilità; e dalla qualità di ombrelloni e lettini.

Un altro parametro di valutazione riguarda l’offerta di specifici servizi per le famiglie, come attività ludico e sportive, e per valorizzare l’esperienza al mare delle persone con disabilità, attraverso la dotazione di attrezzature specifiche. Sarà quindi oggetto di valutazione, concludono da Palazzo Garampi, il perseguimento di obiettivi di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente e l’esperienza tecnica e professionale maturata dal concorrente nell’ambito delle attività turistico-ricreative.