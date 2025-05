Spaccio di droga e ricettazione di bici e monopattini rubati: due arresti a Rimini e Bellaria

I Carabinieri di Rimini ieri hanno tratto in arresto, due persone a Rimini e a Bellaria. Si tratta di un tunisino 35enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità personale, e di un 51enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (denunciato anche piede libero per ricettazione).

Nel pattugliare il lungomare di Marebello, i Carabinieri notavano il tunisino cedere un involucro sospetto ad altro individuo. Immediatamente i militari intervenivano per fermare il presunto spacciatore il quale, vistosi scoperto, tentava la fuga a piedi ma senza riuscirvi poiché veniva subito bloccato. La perquisizione personale consentiva di rinvenire una dose di eroina e le successive ricerche condotte presso il suo domicilio, un albergo del litorale, consentivano di trovare nascosti in un armadio ulteriori dosi della medesima sostanza ed anche di cocaina, oltre al denaro contante per 180 euro, ritenuto provento dell’attività illecita e per questo sequestrato. Al termine delle operazioni il nordafricano veniva arrestato in flagranza.