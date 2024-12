Sono riprese le ricerche dei due escursionisti romagnoli dispersi sul Gran Sasso

Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, sono riprese le complesse operazioni di soccorso per rintracciare i due alpinisti romagnoli dispersi sul Gran Sasso dal pomeriggio di domenica 22 dicembre. Le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza si sono nuovamente radunate a Fonte Cerreto, punto di partenza della funivia per Campo Imperatore, per coordinare le attività di ricerca. I due alpinisti, Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, di Santarcangelo, sarebbero scivolati in un canalone durante la discesa dalla vetta.

L’intervento, reso particolarmente difficile dalle condizioni ambientali e dall’orografia del territorio, rappresenta una corsa contro il tempo per localizzare i due dispersi e portare loro soccorso.