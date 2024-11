Smog in Romagna, continuano le limitazioni fino a venerdì 8 novembre. Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria, anche nelle giornate di giovedì 7 e di venerdì 8 novembre saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì 8 novembre sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).