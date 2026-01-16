Smog in Romagna e bassa qualità dell’aria: limitazioni prolungate fino al 19 gennaio

Dagli ultimi monitoraggi Arpae, resta bassa la qualità dell’aria in Romagna e in tutta la Regione, con le misure emergenziali antismog confermate fino a lunedì 19 gennaio.
Cosa prevedono le misure emergenziali allerta smog.
- Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana dei Comuni della Romagna, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili;
Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l’eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali.