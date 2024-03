Simona Ventura si sposa al Grand Hotel di Rimini il 6 luglio 2024, già più di mille gli invitati

«Mille invitati al Grand Hotel, bandita la sobrietà». Fiori d’arancio nell’aria per la conduttrice televisiva Simona Ventura che sposerà il giornalista e scrittore Giovanni Terzi il 6 luglio nella cornice liberty del Grand Hotel. «Mille gli invitati» ha annunciato la 58enne, ospite di Antonella Clerici nella trasmissione di Rai 1 “È sempre mezzogiorno”. «Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore e nel luogo del cuore di entrambi che è il Grand Hotel», ha aggiunto.

Ad aprire le danze una festa prenuziale, con una chilometrica lista di invitati già a quota mille. Bocche cucite, invece, sui look che sfoggerà (il plurale è l’imperativo categorico). «Ne ho diversi - ha rivelato alla collega - e non sarò sobria. Non è da me».

Quanto all’abito principale, ha confessato solo che sarà bianco, mantenendo riserbo sui dettagli «ma visto che siamo donne dello spettacolo, dobbiamo essere spettacolari», si è lasciata sfuggire. A fare gli straordinari per lei sarà Enzo Miccio, il noto wedding planner che supervisionerà il gran giorno per un risultato a prova di paparazzi.

La lunga attesa

Il giornalista, con cui la diva fa coppia fissa dal 2018, la sorprese con una proposta di nozze in diretta tv. Era il 9 dicembre 2023 quando s’inginocchiò sulla pista di “Ballando con le stelle” con un anello da favola chiedendo alla sua Simo di sposarlo dinanzi al pubblico e ai genitori di lei che, in lacrime, disse sì. «Sono felice - mormorò - è un’emozione bellissima».

I due non hanno mai nascosto di esser pronti al grande passo. «Ci sposeremo nel 2024 - avevano ribadito più volte incrociando le dita - la data l’abbiamo definita tre volte ma è successo di tutto. La prima, scoppiò il Covid. Alla seconda si registrò la seconda ondata. L’anno successivo la guerra in Ucraina. Alla fine abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso», promisero.

Con cinque figli, tre quelli di Simona, si prospetta una bella famiglia allargata. Tra lustrini e confetti per la Simo nazionale è il secondo sì dopo il matrimonio con il calciatore Stefano Bettarini, durato dal 1998 al 2008. Due le esperienze per Terzi. Ora è partito il conto alla rovescia verso il lieto fine. Grati di essere arrivati l’uno nella vita dell’altra al momento giusto.