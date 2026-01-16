Sigep World 2026, Rimini torna capitale globale del foodservice VIDEO GALLERY

Il tempio del gusto e il paradiso per gourmet e amanti del cibo dove la creatività incontra l’arte culinaria. Da oggi fino al 20 gennaio Rimini torna ad essere la capitale internazionale del foodservice con Sigep World, la manifestazione di Italian Exhibition Group che riunisce in fiera l’intero ecosistema del fuori casa: gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza, filiere che insieme valgono oltre 40 miliardi di euro tra consumi interni, export e indotto.

Un appuntamento che non è solo vetrina per le imprese, ma anche motore di relazioni economiche, flussi turistici e visibilità internazionale per il territorio. L’edizione 2026 si presenta con la grande novità delle giornate di apertura, con l’inizio anticipato al venerdì, e numeri che confermano la centralità dell’evento: oltre 1.300 espositori, una crescita significativa della presenza estera e un articolato programma di incoming che porterà a Rimini top buyer da oltre 75 Paesi. «Un impatto - come spiega il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti - che va ben oltre i padiglioni fieristici, coinvolgendo il sistema dell’accoglienza, della ristorazione e dei servizi della città e della Riviera, tradizionalmente protagonisti nei giorni di manifestazione. Sigep World rappresenta un tassello fondamentale del nostro sistema fieristico - sottolinea Ermeti - e per questa edizione abbiamo ampliato contenuti e progettualità, sviluppandoli per un pubblico di operatori sempre più qualificato. Questa edizione, per la quale si è investito molto sulla internazionalizzazione, consoliderà la capacità della manifestazione di generare valore per tutto il comparto, con importanti ricadute anche sul territorio».

Tra le novità, si conferma il ruolo centrale di Sigep Vision, l’osservatorio permanente sui trend del foodservice che porta in fiera dati, scenari e analisi utili ai decision maker, mentre sul profilo internazionale l’India sarà guest country, con l’ingresso di nuovi Paesi espositori dall’Europa alle Americhe, dal Medio Oriente all’Asia. Ampio spazio è dedicato ai progetti speciali, pensati per intercettare le trasformazioni in atto nei diversi segmenti. Luxury Hotel Food Experience mette al centro il ruolo strategico del food nell’hôtellerie premium; il Sustainability District affronta il tema delle filiere sostenibili del cacao e del caffè, coinvolgendo cooperative e istituzioni internazionali, mentre Innovation Bar guarda al futuro del bar tra superautomatiche, intelligenza artificiale e nuove competenze. A questi si affiancano i percorsi Gelato Meets Chains e Pizza (R)evolution, che raccontano l’evoluzione di due icone del Made in Italy verso modelli sempre più strutturati e globali.

«Sigep World 2026 rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha consolidato negli anni la dimensione internazionale della manifestazione - spiega Flavia Morelli, group exhibition manager food & beverage division di Italian Exhibition Group -. Sigep può contare su un’offerta espositiva italiana di altissimo livello, affiancata da una presenza estera qualificata, capace di attrarre top buyer da oltre 75 Paesi: l’India sarà guest country 2026 confermandosi mercato chiave insieme a Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, aree in cui stiamo costruendo relazioni sempre più strutturate».

A completare il quadro ci sono le grandi competizioni internazionali e nazionali, che portano a Rimini professionisti e team da tutto il mondo. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la Gelato World Cup, la Junior Pastry World Cup e le competizioni dedicate alla pizza e al caffè, che contribuiscono a rafforzare il profilo internazionale della manifestazione e la sua capacità di attrarre pubblico, operatori e media da numerosi Paesi.