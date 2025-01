Sigep, le tante curiosità dal profumo spruzzato sul gelato al nostalgico gusto Plasmon a quello vaniglia e olio evo. Oggi la chiusura GALLERY

Leagel, da Chiesanuova di San Marino, presenta per l’occasione insieme al Consorzio Terra di San Marino il gusto Vaniglia e olio EVO di San Marino, arricchito da una stracciatella al cioccolato bianco. Non si tratta di un olio qualunque; l’Olio del Titano nasce da una spremitura a freddo di olive provenienti dal territorio sammrinese e si distingue per le note erbacee e sentori di mandorla amara e carciofo. Andando incontro a una tendenza legata al mondo dei ricordi arriva anche il gusto Pane, Burro e Marmellata. Altra novità (giunta seconda in un premio legato all’innovazione al Sigep) sei profumi a base di oli essenziali da estratti naturali: Arancia di Sicilia, Rosa Damascena, Lavanda, Cannella delloo Sri Lanka, Pepe del Nepal e Cardamomo. Si aggiunge, spruzzandola sul gelato, una componente olfattiva finora non percepibile a causa delle basse temperature di servizio.

Forte di una tradizione lunga più di 70 anni Babbi si presenta con un grande stand di 840 mq (erano appena 16 quando esordì 45 anni fa) dove si trova anche la piazza Attilio Babbi e un ulivo che ricordano il fondatore dell’azienda. Ma la tradizione va di pari passo con l’innovazione e di nuove proposte. Ecco allora il Geloquick, un mix completo in pasta senza zuccheri aggiunti per geli di frutta, e Nuvola, uno stabilizzante in polvere che permette di realizzare semifreddi leggeri e cremosi con estrema facilità. Ecco il Mix per Crepes, pensato per preparazioni senza glutine, adatto a Crepes dolci e salate, e la Crema Pasticcera Cioccolato, una soluzione versatile e pratica per torte e farciture, anche in versione vegana. Molte novità anche sulla lavorazione della frutta secca. Un’intera bottega della piazza è dedicata al pistacchio. Una sezione è dedicata invece alla Dolce Pizza, dove dolce e salato stanno insieme.

La bolognese Fabbri (classe 1905) si offre non solo come “creatrice” di prodotti ma come partner e consulente del professionista del fuoricasa a cui propone il Fabbri Gelato System, un sistema per realizzare un gelato artigianale ovunque e in pochissimo tempo (circa sette minuti), «trasformando anche un “semplice” bar in un palcoscenico». Per quanto riguarda i gusti scommette sul trionfo del gusto snack proponendo una novità che unisce la passione crunchy ai trend salutistici, grazie alla combinazione di mirtillo e semi di girasole.

Elisir Borsci San Marzano quest’anno amplia la gamma con due nuove specialità: le creme CafCaffè Borsci e Clementino della Piana Caffo, ispirate ai famosi liquori del Gruppo Caffo. La linea Mastro Borsci si offre per un’ampia gamma di applicazioni: farciture di lievitati post-forno, ganache, cioccolatini, macarons, crepes, waffle e preparazioni a temperature negative per gelato, semifreddi e mousse. Tutte le proposte sono preparate con ingredienti naturali e privi di aromi o coloranti artificiali. Un altro protagonista al Sigep è Il Borscino, che unisce dessert, caffè e ammazzacaffè che vuole diventare un grande classico nei bar e nei ristoranti. Un prodotto da servire al momento, che unisce il carattere del liquore pugliese a una crema al caffè da granitore. Pensato per i professionisti del settore, il Borscino è facile da preparare: basta un tocco di Borsci sulla crema al caffè, ruotando il bicchierino per creare una variegatura perfetta.

Oggi ultimo giorno di fiera, dalle 10 alle 17.