Sigep a Rimini, Legacoop insiste: “Serve il casello dell’autostrada per la Fiera”

Legacoop Romagna torna a chiedere il casello in A14 per la Fiera di Rimini. “Il Sigep in corso in questi giorni alla Fiera di Rimini - scrive Legacoop Romagna in una nota - , con numeri importanti in termini di presenze, riempimento alberghiero e ricadute economiche sull’intero territorio, rappresenta ancora una volta una vetrina internazionale di straordinario valore per la città e per la Romagna. Eventi come il Sigep dimostrano concretamente quanto il nostro territorio sia competitivo e attrattivo, ma evidenziano anche, con altrettanta chiarezza, la necessità di completare e rafforzare il sistema infrastrutturale che deve accompagnarne la crescita. In questo quadro, Legacoop Romagna ribadisce come prioritaria per la provincia di Rimini la realizzazione del nuovo casello dell’A14 in corrispondenza del quartiere fieristico. Comune e Italian Exhibition Group hanno fatto la loro parte con la documentazione richiesta. Ora è fondamentale che Autostrade e il Ministero delle Infrastrutture diano risposte concrete e in tempi certi”.