Sigep a Rimini è un affare di gusto: “Il 30% del gelato nel mondo è italiano”

Il taglio del nastro è stato affidato al ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha definito la manifestazione “una vetrina d’eccellenza per uno dei settori più dinamici dell’agroalimentare italiano”. Per il ministro “è fondamentale consolidare il percorso di internazionalizzazione che abbiamo intrapreso, rafforzando la nostra presenza sui mercati esteri e individuando nuovi sbocchi commerciali. Proseguiamo con determinazione per potenziare l’export e affermare la leadership dell’Italia in questi settori. Investire nelle eccellenze italiane significa accrescere la competitività delle nostre imprese e promuovere il nostro modello agroalimentare, uno dei pilastri economici del Sistema Italia”. Accanto a lui il presidente di Ieg Maurizio Ermeti che ammette il “grande orgoglio” per la 46esima edizione di una fiera nata 1980 con 180 espositori e un solo padiglione. “Oggi - ha aggiunto - Sigep World è una fiera internazionale che pone Rimini al centro di un network globale, un network che abbiamo portato nel mondo grazie alle nostre società: Sigep Asia a Singapore e Sigep China a Shenzen”.

Senza dimenticare il progetto Guest Country, che “da quest’anno darà particolare rilievo in ogni edizione a un paese estero con cui sviluppare relazioni e rapporti commerciali. Per questa edizione abbiamo scelto l’Arabia Saudita, presente con una folta delegazione di istituzioni e buyer”. Per il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad Sigep World “unisce l’eccellenza dell’artigianato e della creatività italiana con una eccellenza organizzativa, come è Ieg, dentro una città che è punto di riferimento ogni giorno dell’anno per ospitalità, servizi, opportunità di svago, divertimento, interesse culturale. La via italiana a una conquista di clientela, di turismo, di promozione fondata sui valori migliori che possiamo mostrare al mondo. Per il settore del food, tra i principali della nostra economia, il Sigep rappresenta l’occasione per lanciare un messaggio positivo ai mercati e all’esterno: ci siamo, con le nostre capacità migliori”. L’assessore al Turismo della Regione, Roberta Frisoni parla di una fiera “fondamentale per promuovere e valorizzare anche il lavoro e i prodotti della nostra ‘rete food’ composta da artigiani e operatori del commercio che con i loro saperi fanno della nostra terra qualcosa di unico”. La Regione è dunque “felice di ospitare questa manifestazione che oltre ad essere un punto di riferimento mondiale in un settore, quello del cibo, sta puntando sempre di più ad attrarre visitatori internazionali investendo anche in collegamenti e servizi dedicati alla clientela straniera”.

Dal canto suo Lino Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) parla di un salone “di straordinaria importanza per l’intero comparto del foodservice.