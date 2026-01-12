Sigep 2026 a Rimini, parcheggi, bus, treni, aerei: tutto quello che c’è da sapere

Mancano pochi giorni al taglio del nastro dell’edizione 2026 del Sigep a Rimini, la più importante vetrina dedicata al mondo del dolce in programma dal 16 al 20 gennaio. Un evento con una vocazione sempre più internazionale, per il quale si prevede un’affluenza eccezionale. “Sigep apre un 2026 che per Rimini si preannuncia particolarmente dinamico – commenta Coralie Delaubert, direttrice di Visit Rimini. Per la fiera registriamo ottimi livelli di riempimento alberghiero, in linea con lo scorso anno, con 450 strutture aperte, un tasso medio di riempimento dell’85% nei giorni centrali e una domanda già sostenuta nelle giornate precedenti. Un andamento che, come ogni anno, genera ricadute positive anche sulle località vicine, grazie alla forte domanda che si estende oltre i confini cittadini. È un segnale forte che conferma il valore del nostro sistema turistico e la crescente attrattività internazionale della destinazione”.

Il piano traffico

La Polizia Locale, in sinergia con la Fiera e con gli altri soggetti coinvolti, ha definito i dettagli del piano che sarà attuato per gestire l’afflusso e deflusso al quartiere espositivo nelle giornate di manifestazione e per ridurre al massimo i disagi alla circolazione sulle principali arterie di collegamento, in particolare negli orari di punta. Potenziato al massimo il personale che quotidianamente sarà impegnato, con le donne e gli uomini del corpo della polizia locale che presidieranno oltre venti punti nevralgici lungo i percorsi che conducono alla Fiera, sia di collegamento verso l’autostrada, sia verso l’asse della Statale 9 e della Statale 16 e verso il mare e il quadrante centro-sud della città.

Strade chiuse e divieto di transito

Per contrastare i parcheggi selvaggi, fluidificare il traffico e garantire la sicurezza, il Comune di Rimini ha disposto una chiusura totale temporanea al traffico veicolare di alcune vie limitrofe al quartiere fieristico. La misura sarà attiva per tutti i tre giorni di manifestazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 19:00, o comunque fino a cessate esigenze e riapertura disposta dalla Polizia Locale. La chiusura totale temporanea è prevista nelle seguenti vie: Turchetta, nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività di somministrazione sita al civico n. 93 (di collegamento tra la via San Martino in Riparotta e la via Turchetta – strada principale), in direzione mare fino al termine della via; Togliatti, nel tratto dalla via Turchetta in direzione Ravenna fino alla prima intersezione con la via De Gasperi (tratto di via De Gasperi prima parallela lato Ravenna della via Turchetta); Imperatrice Teodora, intera via; Teodorico, nel tratto dall’intersezione con la via Galla Placidia in direzione Ancona/monte per l’intero tratto di via (tratto di via Teodorico parallelo alla linea ferroviaria); Traversa della via San Martino in Riparotta a sfondo cieco, posta lato Ravenna della strada principale, che conduce all’area residenziale di nuova realizzazione. Il divieto di transito a queste strade prevede specifiche eccezioni, garantendo l’accesso ai soli soggetti che hanno necessità di raggiungere le aree interne e le attività locali: residenti, mezzi diretti ai passi carrai ivi siti, mezzi di polizia e soccorso, veicoli diretti alle attività artigianali/economiche ed ai cantieri ivi posti, veicoli del trasporto pubblico di linea e scuolabus.

Al Sigep in bus

Per chi soggiorna nelle aree con la maggiore concentrazione di hotel, la soluzione più comoda è rappresentata dai bus speciali gratuiti che collegano la costa direttamente all’ingresso EST della fiera: • Linea A (Rimini Marina Centro Sud ⇄ Fiera) • Linea B (Rimini Marina Centro Nord ⇄ Fiera) • Linea CE (Bellaria ⇄ Fiera) • Linea D (Riccione ⇄ Fiera) In alternativa, sono attivi i bus di linea a pagamento di Start Romagna: • Linea 9 e Shuttle diretto: collegano la Stazione FS di Rimini all’ingresso Sud. Linea 9: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera Shuttle Linea 9: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera senza fermate intermedie • Linee 5 e 10: per chi proviene rispettivamente da San Mauro Mare (zona nord) Scarica gli orari o da Miramare (zona sud di Rimini)

Metromare e collegamenti ferroviari

Il Metromare è il sistema più ecologico per chi si muove tra Rimini e Riccione: in soli 23 minuti attraversa 15 stazioni su un percorso dedicato fuori dal traffico con corse giornaliere, ogni 15 minuti circa. Una volta arrivati alla stazione ferroviaria di Rimini, si può proseguire verso la fiera in pochi minuti utilizzando i bus dedicati o i numerosi treni speciali e regionali che fermano direttamente alla stazione interna Riminifiera.

Al Sigep in treno

Per i treni speciali e regionali, Intercity e Frecce che fermano direttamente alla stazione interna Riminifiera: • Treno Speciale (Santarcangelo/Cattolica)

• Treni Nazionali (Frecce/Intercity/Regionali): Consulta gli orari sul sito www.trenitalia.it - In Treno: con Trenitalia è disponibile uno sconto dal 20% al 75% sulla tariffa Base dei biglietti di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e dal 20% all’ 80% sulla tariffa Base dei biglietti di Intercity e Intercity Notte e Offerta 2x1 sull’ingresso alla fiera dietro presentazione del biglietto del treno. La stazione ferroviaria all’interno del quartiere fieristico è sulla linea Milano-Bari, e permette di raggiungere la fermata RiminiFiera, a soli 50 metri dall’Ingresso SUD. La stazione è attiva unicamente nelle giornate di manifestazione.

In bus dalla stazione ferroviaria al Sigep

Dalla stazione centrale di Rimini si può raggiungere il quartiere fieristico tramite: Autobus Shuttle linea 9 diretto (per RiminiFiera-Ingresso Sud) Autobus linea 9 (fermata via Emilia-Fiera) Sono possibili abbonamenti SmartPass per bus della Rete Start Romagna e bus + treno Per prenotare il parcheggio: clicca qui

Al Sigep in auto e parcheggi

L’uscita Rimini Nord dell’autostrada A14 è quella più comoda per raggiungere la Fiera (6 km). Disponibilità di Parcheggi a pagamento presso entrata Ovest, Sud e Est e disponibilità di Navette gratuite di collegamento tra i tre ingressi della Fiera (Sud-Est-Ovest) e Navetta di collegamento con il nuovo parcheggio EST 5 situato in via Popilia. Per il noleggio di un’auto sono previste tariffe agevolate con AVIS Autonoleggio. Per info: 0541 51256 Numero verde 199 100 133 Servizio Taxi (+39) 0541 50020 o servizio di noleggio con conducente fornito da Shuttle Italy Airport (+39) 0541 600100 - Micromobilità Elettrica Per muoversi in totale autonomia, si possono noleggiare biciclette o monopattini elettrici tramite le app Lime o Bit Mobility. Le bici possono essere comodamente lasciate nelle aree dedicate presso l’Ingresso Sud e i Parcheggi Ovest 1-2. Possibilità di sconti.

Al Sigep in aereo