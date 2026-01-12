Sigep 2026 a Rimini, parcheggi, bus, treni, aerei: tutto quello che c’è da sapere

Mancano pochi giorni al taglio del nastro dell’edizione 2026 del Sigep a Rimini, la più importante vetrina dedicata al mondo del dolce in programma dal 16 al 20 gennaio. Un evento con una vocazione sempre più internazionale, per il quale si prevede un’affluenza eccezionale. “Sigep apre un 2026 che per Rimini si preannuncia particolarmente dinamico – commenta Coralie Delaubert, direttrice di Visit Rimini. Per la fiera registriamo ottimi livelli di riempimento alberghiero, in linea con lo scorso anno, con 450 strutture aperte, un tasso medio di riempimento dell’85% nei giorni centrali e una domanda già sostenuta nelle giornate precedenti. Un andamento che, come ogni anno, genera ricadute positive anche sulle località vicine, grazie alla forte domanda che si estende oltre i confini cittadini. È un segnale forte che conferma il valore del nostro sistema turistico e la crescente attrattività internazionale della destinazione”.