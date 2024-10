Sicurezza sul lavoro, l’allarme dei sindacati: “Un morto al mese in provincia di Rimini”

Aumentano del 38% gli infortuni mortali in Emilia-Romagna nei primi otto mesi del 2024. Sono morte 68 persone per causa di lavoro, con età media prevalente tra i 41 ed i 65 anni; sono ancora i settori dell’industria e dei servizi quelli maggiormente coinvolti. In provincia di Rimini sono già 8 nel 2024 le persone morte per causa di lavoro: un morto al mese, un dato triplicato rispetto al 2023.

“Salute e sicurezza sul lavoro : nei primi 8 mesi dell’anno in provincia di Rimini peggiorano tutti gli indicatori. Per arrivare all’obiettivo di zero morti sul lavoro ed abbattere infortuni e malattie professionali serve agire”. È l’allarme lanciato da Cgil e Uil in una nota.

La Cgil e la Uil analizzano poi la situazione in provincia di Rimini nei primi otto mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023. Si riscontra un aumento del 4,6% degli infortuni sul lavoro, con 3.622 denunce; mentre il dato regionale cala dello 0,9%. In generale la fascia di età dove si è concentrata la maggior parte degli infortuni è stata quella 41-65 anni, ma con una quota di infortuni che continuano a coinvolgere ultra sessantacinquenni (il 2,1% sul totale degli infortuni). Il settore che in provincia di Rimini conta il maggior numero di infortuni nei primi otto mesi dell’anno è quello delle attività di alloggio e ristorazione (in aumento sul 2023: 10,9% sul totale con 336 denunce). Si collocano successivamente, come numerosità di denunce, i settori della sanità e assistenza sociale (8,7% del totale delle denunce), del commercio all’ingrosso e riparazione autoveicoli (8%) e costruzioni (7,6%). Non sono identificabili i settori di ben 1.137 denunce, dove probabilmente si annida tanto lavoro in appalto.

Per quanto riguarda le malattie professionali il dato ad agosto 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, conta già 311 denunce. Si tratta in questo caso di un aumento del 13,9%, dato superiore alla media regionale in aumento del 13,7%.

Quasi l’80% delle denunce di malattia professionale in provincia di Rimini riguarda patologie del sistema nervoso, osteomuscolare e tessuti connettivi, patologie in aumento rispetto al 2023.