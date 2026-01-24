Sicurezza. Gli amministratori di Riccione, Misano e Cattolica preoccupati: «Forze dell’ordine, carenze evidenti. Aspettiamo i rinforzi già da Pasqua»

«Le carenze di organico delle forze dell’ordine sono evidenti. Lo dicono anche i sindacati di polizia. Basta chiacchiere, quindi, il governo intervenga concretamente con nuove assunzioni». È un attacco duro verso Palazzo Chigi quello lanciato dai sindaci di centrosinistra delle città della costa. Che trova il solo primo cittadino di Bellaria Igea Marina, di centrodestra, a fare da scudo protettivo all’Esecutivo. «Che in Riviera ci sia bisogno di più poliziotti e più carabinieri è chiaro a tutti. Ritengo, però, strumentali in chiave anti governativa le polemiche sollevate in questi giorni dal Pd. Strano che solo oggi si siano accorti dell’emergenza sicurezza».

Botta e risposta senza esclusioni di colpi quello tra Daniela Angelini, sindaca di Riccione, Claudia Gabellini, assessora alla Sicurezza del Comune di Cattolica, Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano, da una parte, e Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina, dall’altra. Con i primi tre a denunciare «i tanti problemi di ordine pubblico che ci sono sul territorio» e il quarto a replicare che «sono anni che va avanti così, ma quando lo denunciavamo noi, nessuno ci ascoltava».