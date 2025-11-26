Sicurezza a Rimini: in arrivo 120 nuove telecamere

La Giunta comunale di Rimini ha approvato ieri pomeriggio il progetto City Vision, un’importante iniziativa destinata a rafforzare significativamente il sistema di videosorveglianza cittadino. L’intervento prevede l’installazione di circa 120 nuove telecamere sul territorio comunale, per un investimento complessivo di un milione di euro, e si inserisce in un più ampio piano di potenziamento della sicurezza urbana che porterà nei prossimi due anni a un incremento sostanziale degli impianti di controllo sul territorio. Il progetto City Vision rappresenta un ampio intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza per la lettura targhe OCR e delle telecamere di contesto urbano, finalizzato al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e della sicurezza urbana nel suo complesso. L’iniziativa, compatibile con le finalità previste dal vigente regolamento di videosorveglianza, è finanziata in parte con i proventi derivanti dall’articolo 208 del Codice della Strada e con altre risorse interne dell’Ente.

L’intervento

L’intervento è articolato in due lotti distinti: il lotto 1, denominato “OCR”, con uno stanziamento di 700mila euro provenienti dalle sanzioni stradali, sarà dedicato al potenziamento dei sistemi di lettura targhe dotati di intelligenza artificiale per il controllo e l’accertamento delle violazioni del codice della strada. Il lotto 2, denominato “Contesto”, del valore di 300mila euro, destinerà risorse al potenziamento generale della videosorveglianza urbana. Le zone interessate dall’implementazione comprendono Rimini Sud, Rimini Nord, l’area dei caselli autostradali, la statale SS16, i quartieri a monte della SS16 e l’anello esterno della città. Il progetto City Vision si integrerà con altri interventi già realizzati o in corso di esecuzione, come Transit OK e Centro Sicurezza, garantendo una compartimentazione strategica del territorio che permetterà il monitoraggio completo dei principali accessi e svincoli viari. Il sistema prevede inoltre il potenziamento dell’infrastruttura informatica, l’integrazione dei sistemi di antiallagamento dei sottopassi ferroviari e l’acquisizione di altri impianti decentrati, assicurando un sistema centralizzato accessibile alle forze di polizia e alla protezione civile. Il controllo e la gestione delle immagini sarà esclusivamente riservato a tutte le forze di pubblica sicurezza.

La videosorveglianza comunale