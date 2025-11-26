Sicurezza a Rimini: in arrivo 120 nuove telecamere

La Giunta comunale di Rimini ha approvato ieri pomeriggio il progetto City Vision, un’importante iniziativa destinata a rafforzare significativamente il sistema di videosorveglianza cittadino. L’intervento prevede l’installazione di circa 120 nuove telecamere sul territorio comunale, per un investimento complessivo di un milione di euro, e si inserisce in un più ampio piano di potenziamento della sicurezza urbana che porterà nei prossimi due anni a un incremento sostanziale degli impianti di controllo sul territorio.
Il progetto City Vision rappresenta un ampio intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza per la lettura targhe OCR e delle telecamere di contesto urbano, finalizzato al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e della sicurezza urbana nel suo complesso. L’iniziativa, compatibile con le finalità previste dal vigente regolamento di videosorveglianza, è finanziata in parte con i proventi derivanti dall’articolo 208 del Codice della Strada e con altre risorse interne dell’Ente.