Sicurezza a Rimini, 366 telecamere attive, nel biennio 2026-2027 ne arrivano altre 120

Si consolida la rete di videosorveglianza sul territorio comunale che al 31 dicembre scorso conta complessivamente 366 telecamere operative, di cui 29 telecamere Ocr (Optical Character Recognition) dedicate al sistema Targa System per la lettura automatica delle targhe veicolari.

L’incremento degli occhi elettronici nel 2025 è il frutto di un piano strategico che ha visto l’installazione di 47 nuove telecamere distribuite tra il centro cittadino, le zone residenziali e le aree di maggiore affluenza turistica e commerciale. Il sistema è coordinato da un gruppo trasversale che coinvolge diverse strutture dell’amministrazione, dalla Polizia Locale al settore Lavori Pubblici fino al Sistema Informativo, con la gestione operativa affidata alla centrale radio operativa della Polizia Locale, dotata di infrastrutture completamente digitalizzate e tecnologie avanzate che consentono l’interfacciamento con le banche dati dei veicoli e l’invio di alert in tempo reale alle forze di polizia.

L’anno appena concluso ha rappresentato una tappa fondamentale nell’ampliamento del sistema di sicurezza urbana. Tra i progetti più rilevanti, completati nel 2025, figura il progetto TransitOK, finanziato con 300mila euro dal Ministero dell’Interno e 50mila euro con fondi comunali, che ha portato all’attivazione - lo scorso novembre - di 30 telecamere collocate lungo le principali arterie di accesso alla città. Parallelamente, sono state installate 6 telecamere presso la nuova Piscina Comunale e 2 in Piazzale Carso, nell’ambito della riqualificazione del primo lotto del progetto, in funziona dallo scorso 3 ottobre.

Particolare attenzione è stata riservata al rafforzamento della sicurezza in Piazza Ferrari, dove il progetto “Borgo Marina Si-CURA” – un’iniziativa di sicurezza urbana e cerniera sociale, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna – ha previsto l’installazione di 7 telecamere multiottica a 360 gradi. Di queste, 4 sono state attivate il 31 ottobre scorso mentre le restanti 3 sono entrate in funzione entro dicembre. Anche Piazzale Toscanini è stato interessato da interventi di potenziamento: durante la fase di cantieramento sono state attivate in aprile 2 telecamere, per garantire la copertura di videosorveglianza del corsello pedonale. Quest’area sarà oggetto di ulteriori ampliamenti nell’ambito del più ampio intervento previsto dal PSBO.