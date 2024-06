Sicurezza a Rimini: 286 rinforzi per le forze dell’ordine in estate, lo stesso numero dell’anno scorso

Sicurezza a Rimini in estate, confermati gli uomini e le risorse dell’anno scorso. Il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha accolto, anche quest’anno, la richiesta formulata nel febbraio scorso dal Prefetto ai fini del potenziamento dei servizi di vigilanza estiva. In particolare, sono 286 le unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che concorreranno ad accrescere i servizi di prevenzione e di vigilanza in questo territorio nel periodo dall’1 luglio all’1 settembre, alle quali occorre aggiungere 8 unità presso la Sezione Polizia Stradale di Rimini – già a partire dal prossimo 17 giugno – e 6 unità presso lo scalo ferroviario di Riccione.

Inoltre il Comando Generale della Guardia di Finanza ha previsto l’impiego di 2 unità navali (guardacoste/vedetta), con l’impiego di 16 militari, in alcuni periodi del mese di agosto.