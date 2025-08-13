Sicurezza a Rimini: 12 nuove telecamere a Borgo Marina, ecco le vie interessate

Nuovo sistema di videosorveglianza per Borgo Marina a Rimini. Il progetto prevede l’installazione di 12 telecamere per il controllo urbano, con un investimento di oltre 128.000 euro, inizio dei lavori in autunno e conclusione tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026. Il sistema di videosorveglianza, precisano da Palazzo Garampi, interesserà le principali arterie del quartiere con un piano di installazione articolato su sei vie strategiche: via Giovanni XXIII, via San Nicolò, via Vittime Civili di Guerra, via Gambalunga, via Mameli e la rotatoria di via Savonarola.

Nel dettaglio, due telecamere saranno posizionate all’incrocio tra via Giovanni XXIII e via Mameli; altre due tra via San Nicolò e via Mameli; due telecamere sostitutive all’angolo tra via Giovanni XXIII e via Roma; due dispositivi tra via Giovanni XXIII e via Bastioni Settentrionali; una telecamera in via Vittime Civili di Guerra; una all’incrocio tra via Gambalunga e via Vittime Civili di Guerra; una in via Gambalunga davanti alle scuole Ferrari; infine l’ultima alla rotatoria di via Savonarola. Il progetto prevede la realizzazione di opere edili propedeutiche all’installazione, affidate alla società in house Anthea, seguite dall’impianto tecnologico completo di fibra ottica comunale, che sarà oggetto di affidamento diretto. I lavori inizieranno in autunno con conclusione prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026