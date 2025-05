Si ribalta con il trattore e muore: chi era il noto agricoltore morto a Montefiore

«L’amministrazione comunale di Montefiore Conca, interpretando il sentimento dell’intera cittadinanza, desidera esprimere le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Magnani per la scomparsa del loro amato Novario - si legge in un post del Comune -. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo a loro con affetto e partecipazione».

Novario Magnani aveva 74 anni ed è deceduto finendo in una scarpata con il trattore. È successo mercoledì sera verso le 21 lungo la Strada provinciale, nel comune di Montefiore Conca, dove sono intervenuti i carabinieri di Riccione. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento ma stando al primo sopralluogo la vittima è uscita di strada col mezzo agricolo forse per un malore. I primi soccorritori del 118 hanno trovato il 74enne già in arresto cardiaco e, mentre hanno iniziato le manovre di rianimazione, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza da Bologna abilitata al volo notturno. Il 74enne è morto sul posto e il medico, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Davide Ercolani, ha disposto l’autopsia. Servirà a chiarire se il 74enne abbia avuto un malore così intenso da mandarlo fuori strada mentre si trovava sul trattore.