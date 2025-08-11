Si accascia al suolo in escursione alla Pietra di Bismantova: 69enne riminese ricoverato VIDEO

Rimini
  • 11 agosto 2025
Ha accusato un forte malore lungo il sentiero in discesa dalla sommità della Pietra di Bismantova, nel Reggiano: colpito da giramenti di testa e vertigini, si è accasciato lungo il sentiero per poi essere soccorso dal Saer, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna. Protagonista della vicenda un uomo di 69 anni residente a Rimini, raggiunto, in prima battuta, da un tecnico della stazione del Monte Cusna, presente sul posto, per accertarsi delle sue condizioni e, successivamente da un medico del Saer con una squadra di rientro da un intervento a Casalino. L’uomo è stato trasporto per un centinaio di metri fino alla sommità della Pietra di Bismantova dove è atterrato l’elisoccorso, allertato in precedenza. Qui il paziente è stato imbarcato e condotto alla piazzola di atterraggio a Castelnovo ne’ Monti dove è giunta l’ambulanza per il suo trasporto all’ospedale.

