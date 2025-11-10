Sfratti veloci, allarme rosso a Rimini: “Decine di famiglie finiranno in strada”

«Con la grave carenza di case in affitto che c’è a Rimini, lo sfratto veloce rischia di mettere in strada decine e decine di famiglie». A lanciare l’allarme ci pensa Daniela Montagnoli, presidente provinciale di Confabitare, associazione dei proprietari di immobili, all’indomani dell’esame della legge di bilancio 2026 «che per la crisi immobiliare non prevede un euro: né per il fondo affitti, né per il piano casa, né per le giovani coppie; solo aumenti di tasse, come la cedolare secca dal 21 al 26% per le locazioni turistiche brevi, che potrebbe invogliare molti proprietari a ritornare al vecchio sistema del pagamento in “nero”».