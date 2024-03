Settima edizione per Coopstartup Romagna, premio da 15mila euro

RIMINI. Torna per la settimana edizione, e un premio da 15.000 euro, Coopstartup Romagna, il bando che stimola l’innovazione d’impresa tra giovani e non solo. Il format sarà presentato online giovedì 7 marzo alle 17.30 dal responsabile Promozione di Legacoop Romagna, Emiliano Galanti. La centrale dà infatti vita all’iniziativa assieme a Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna: saranno premiati fino a quattro progetti al termine del percorso di selezione, formazione e tutoraggio che impegnerà i gruppi dall’1 aprile, data ultima di iscrizione, fino a dicembre, quando si terrà la cerimonia di consegna. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per i progetti di Cooperative Sportive e di Comunità Energetiche Rinnovabili in forma cooperativa, grazie anche al patrocinio del Coni Emilia-Romagna. Nelle prime sei edizioni Coopstartup Romagna ha investito oltre 200.000 euro nei territori di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna per promuovere la creazione di nuove cooperative. In totale sono stati presentati oltre 150 progetti che hanno coinvolto 600 persone e hanno portato alla costituzione di una ventina di nuove imprese. Le idee di impresa possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu e possono partecipare a Coopstartup Romagna tutti i residenti in Italia e nell’Ue organizzati in gruppi di almeno tre persone, oltre alle cooperative già costituite a partire dall’1 gennaio 2023 con sede legale e operativa nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Non è previsto nessun limite di età anche se in fase di selezione saranno valutati in modo particolare i progetti presentati da gruppi formati in maggioranza da under 40.

Ogni gruppo vincitore, una volta costituito in cooperativa e aderente a Legacoop, riceverà un contributo di 15.000 euro, due terzi in denaro, il resto sotto forma di servizi erogati da Federcoop Romagna, oltre a un anno di assistenza sanitaria da parte della società mutua sanitaria Reciproca per tutti i soci. Tutti i partecipanti riceveranno gratis una formazione a distanza sulla forma di impresa cooperativa, mentre i 15 gruppi finalisti entrano a far parte di un percorso di tutoraggio in modalità one-to-one per la messa a punto dei progetti di impresa e la stesura dei business plan.