Separazione delle reti fognarie a Rimini Nord: il 9 giugno il via ai lavori

A partire da lunedì 9 giugno avranno inizio i lavori in viale Fenice a Torre Pedrera propedeutici alla separazione completa delle reti fognarie (Psbo – Brancona). I lavori consisteranno nella posa di nuovi sottoservizi quali fognatura ed acquedotto e verranno eseguiti in quattro fasi con chiusure a tratti strada, al fine di garantire sempre la circolazione di mezzi e persone. Durante i lavori è prevista l’istituzione del doppio senso di marcia lungo viale Borghesi (da viale Domeniconi fino a viale porto Palos) per permettere il collegamento con il lungomare.

Tali lavori in viale Fenice sono stati pianificati per evitare un medesimo intervento inizialmente previsto in viale Domeniconi, che avrebbe determinato la chiusura totale del medesimo viale per un periodo di circa 5-6 settimane, con pesanti ricadute su tutto il sistema viario di Rimini Nord.

In base al crono programma i lavori dovrebbero terminare entro la fine di luglio e l’inizio di agosto.

A Rimini, i lavori per la separazione delle reti fognarie nel bacino Brancona – parte cruciale del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimale (PSBO) – stanno procedendo a pieno ritmo. L’intervento complessivo di separazione dei bacini Brancona e Viserbella è stato suddiviso in sette lotti per limitare al massimo l’impatto sulla città. Sono già stati completati i lavori relativi al primo, secondo, quarto e settimo lotto, che permettono l’uso esclusivo della fossa Viserbella per le sole acque meteoriche. Conclusi anche i lavori per il nuovo sollevamento Brancona e la posa della relativa condotta lungo via Lotti.

Per i restanti interventi (terzo, quinto e sesto lotto), il completamento delle opere è previsto per il 2026. L’investimento complessivo per questo importante progetto ammonta a 16 milioni di euro.

Anche questi lavori fanno parte del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) di Rimini, frutto della collaborazione tra Comune di Rimini, Gruppo Hera, Romagna Acque e Amir, rappresenta il più significativo intervento di risanamento idrico in Italia, con un investimento di 270 milioni di euro. L’obiettivo primario è garantire la piena balneabilità del litorale riminese, con benefici considerevoli per l’ambiente, il territorio, la comunità e l’economia locale, fortemente ancorata al turismo balneare.

Contestualmente, in data odierna hanno preso il via i lavori per la realizzazione dell’impianto di fognatura meteorica denominato “Dorsale Ausa”, anch’esso inserito nel Psbo. Questo intervento prevede la chiusura dell’area verde situata in prossimità di Via Alessandrini.