Segnale assente e schermi al buio: a Rimini 20mila persone non vedono la Rai

Qualcuno potrebbe dire “non tutti i mali vengono per nuocere” dato che l’offerta televisiva non manca. Ma per migliaia di riminesi il problema è fastidioso, anche perché il canone da pagare arriva puntualmente: da settimane non si vedono i canali Rai. Da una decina di giorni una bella fetta di città non vede i canali Rai. Buio pesto. Un bacino con un epicentro a “macchia di leopardo” disegnato fra via Popilia, via Polazzi, zona Celle, via Orsoleto, Viserba monte in genere, fino anche a Viserbella. Un disservizio - è stato quantificato in Comune - che coinvolge almeno 20mila persone. La protesta è giunta fino in Comune e l’assessore Morolli ha scritto una lettera ufficiale a “Lepida” per capire cosa sta succedendo. In attesa di risposte il web si sta sbizzarrendo nelle diagnosi “fai da te”.

