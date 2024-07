Scuola primaria di Viserbella, altro passo avanti. I costi superano i 6 milioni di euro

RIMINI. Altro passo avanti per la nuova scuola primaria “Fai Bene” a Viserbella di Rimini. Una struttura di ultima concezione sotto il profilo ecologico, pedagogico e tecnologico. Dalla giunta comunale, infatti, arriva il via libera ai documenti di indirizzo di progettazione del plesso, possibile grazie al sostegno di Inail: il progetto fa infatti parte di un piano nazionale a cui è seguito un finanziamento di 5,5 milioni di euro da parte della Regione. La nuova scuola elementare comprenderà aule, laboratori, una mensa e una palestra, offrendo spazi accoglienti e stimolanti. Il tutto all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità. Durante la fase di progettazione, però, l’aumento dei prezzi delle materie prime ha fatto lievitare i costi, portando il budget totale a 6,2 milioni di euro. E il Comune chiede l’accesso a fondi aggiuntivi. Del progetto fa parte un piano per migliorare l’accessibilità dell’area circostante davanti a via Verenin Grazia dal valore di 440.000 euro, che prevede la realizzazione di parcheggi, percorsi pedonali e fermate per gli scuolabus, nonché aree verdi, garantendo così un accesso sicuro e comodo alla nuova struttura scolastica, in un’ottica di maggiore fruibilità. Il termine della conferenza dei servizi è previsto entro fine luglio di quest’anno, mentre la consegna del progetto esecutivo nel marzo 2025. Si procederà poi con le gare di appalto: quella per la realizzazione della scuola a carico dell’Inail e quella per l’area di accesso in capo al Comune. La nuova scuola sarà, conferma l’assessore all’Edilizia scolastica Mattia Morolli, “una struttura educativa moderna, inclusiva e sostenibile, nel segno di un investimento sul futuro della nostra città e sulla crescita dei nostri giovani”.