Scuola. La Romagna senza insegnanti: quasi 700 cattedre vacanti

Secondo i dati elaborati dalla Cisl Scuola Romagna al termine delle procedure di mobilità, nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini risultano infatti 691 posti vacanti e disponibili, di cui 535 su posto comune e 156 sul sostegno.

Appena chiuso l’anno scolastico, lo sguardo sul piano degli organici dei sindacati è già orientato al prossimo. E la situazione allarma: sono infatti quasi 700 le cattedre che, dopo i trasferimenti dei docenti per l’anno scolastico 2026-2027, restano ancora senza titolare nelle scuole in Romagna. Un dato che preoccupa dirigenti scolastici e sindacati e che rischia di tradursi, ancora una volta, in una corsa alle supplenze alle porte del nuovo anno scolastico.

Per la Cisl si tratta della dimostrazione che il sistema continua a fare affidamento in modo eccessivo sull’organico di fatto e sui contratti a termine. «Gli studenti con disabilità aumentano ogni anno - osserva Gaudioso - e hanno diritto a continuità didattica e docenti specializzati. Non si può continuare a precarizzare il sostegno».

Particolarmente delicata resta la situazione degli insegnanti di sostegno. Le cattedre scoperte sono 156, con una forte concentrazione nella scuola primaria. Qui i posti vacanti sono 61, quasi quanto quelli comuni, che si fermano a 94. Alcuni dati territoriali risultano particolarmente significativi. A Forlì-Cesena, nella primaria, i posti di sostegno vacanti sono esattamente gli stessi dei posti comuni: 22 contro 22. A Rimini il rapporto si ribalta addirittura a favore delle scoperture sul sostegno: 15 posti vacanti per gli alunni con disabilità contro appena 3 posti comuni. A Ravenna, invece, la scuola primaria registra il numero più alto di scoperture in termini assoluti: 93 posti complessivi, di cui 24 sul sostegno.

Matematica, inglese e laboratori: le materie che non trovano insegnanti. Se il sostegno rappresenta una criticità storica, la vera novità è la crescente difficoltà nel reperire docenti per le discipline scientifiche, tecniche e professionali. Nelle scuole medie risultano particolarmente carenti gli insegnanti di matematica e scienze: 10 posti vacanti a Ravenna, 5 a Forlì-Cesena e 3 a Rimini. Problemi anche per tecnologia, inglese e spagnolo, discipline che continuano a registrare numerose cattedre senza titolare.

La situazione diventa ancora più complessa alle superiori. Nel Forlivese-Cesenate mancano 11 docenti di discipline economico-aziendali e 8 di matematica. A Ravenna il quadro è più critico in scienze e tecnologie elettriche e nelle discipline economiche. Ma sono soprattutto i laboratori a lanciare il segnale più preoccupante. Per i laboratori di informatica risultano vacanti 9 posti a Forlì-Cesena e 7 a Rimini. Nei laboratori meccanici mancano 8 insegnanti nel Forlivese e 4 nel Ravennate. Nei laboratori di enogastronomia le cattedre scoperte sono 6 a Forlì-Cesena e 5 a Rimini. Una situazione che interessa da vicino gli istituti tecnici e professionali, da sempre considerati un punto di forza del sistema formativo romagnolo.