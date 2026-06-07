Scuola. La Romagna senza insegnanti: quasi 700 cattedre vacanti

Appena chiuso l’anno scolastico, lo sguardo sul piano degli organici dei sindacati è già orientato al prossimo. E la situazione allarma: sono infatti quasi 700 le cattedre che, dopo i trasferimenti dei docenti per l’anno scolastico 2026-2027, restano ancora senza titolare nelle scuole in Romagna. Un dato che preoccupa dirigenti scolastici e sindacati e che rischia di tradursi, ancora una volta, in una corsa alle supplenze alle porte del nuovo anno scolastico.
Secondo i dati elaborati dalla Cisl Scuola Romagna al termine delle procedure di mobilità, nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini risultano infatti 691 posti vacanti e disponibili, di cui 535 su posto comune e 156 sul sostegno.
Numeri che fotografano una situazione tutt’altro che rassicurante e che alimentano i timori per l’avvio delle lezioni di settembre. Se il Ministero dell’Istruzione non procederà rapidamente con le immissioni in ruolo, gran parte di questi posti dovrà essere coperta attraverso incarichi annuali. «Parliamo di quasi 700 posti scoperti in sole tre province - sottolinea il segretario generale della Cisl Scuola Romagna, Alessio Gaudioso -. Le scuole non possono essere lasciate ancora una volta alla lotteria delle supplenze. Servono assunzioni rapide e massicce già dal primo settembre».