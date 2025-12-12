Scuola. La Regione aumenta i contributi per i libri di testo

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 tutti gli studenti dell’Emilia-Romagna che ne hanno diritto potranno beneficiare dei contributi per l’acquisto dei libri di testo. Sono 51.150 gli idonei che frequentano le scuole di primo e secondo grado con un Isee entro i 15.748,78 euro. A disposizione ci sono 7,7 milioni di euro (esattamente 7.734.510), tra risorse regionali e statali, di cui la Giunta regionale ha recentemente approvato la ripartizione, a chiusura del bando.

Cresce del 64% l’impegno della Regione, che passa da 1,8 milioni dello scorso anno scolastico a quasi 3 milioni (esattamente 2.988.362,74) per il 2025/2026, a fronte del calo di circa il 24% delle risorse statali, scese da 6,2 a 4,7 milioni.

Due gli obiettivi del provvedimento: sostenere le famiglie in difficoltà economica nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione dei figli e ridurre il rischio di abbandono scolastico.

“Aumentare le risorse per l’acquisto dei libri di testo, sostenendo le famiglie in condizioni economiche più difficili, non è una semplice voce di bilancio, ma una scelta di civiltà”, commenta l’assessora alla Scuola, Isabella Conti. “Investire nell’istruzione significa abbattere barriere economiche e culturali, offrendo a ogni studente e studentessa le stesse opportunità e gli stessi strumenti per formarsi, crescere e realizzare le proprie aspirazioni e talenti. Ancora una volta in Emilia-Romagna tutti coloro che possiedono i requisiti riceveranno i contributi: un impegno concreto della nostra Regione verso la giustizia sociale”, conclude Conti, “perché il diritto allo studio non deve essere un privilegio, ma un bene comune”.

Resta confermato il dato del 100% degli aventi diritto che potrà contare sul contributo, in base alla fascia Isee di appartenenza. Aumentano lievemente gli importi unitari: 177 euro (erano 174 nell’anno precedente) per i 30.540 studenti della fascia Isee 1 fino a 10.632,94 euro; 113 euro (contro i 110 euro) per i 20.610 studenti della fascia Isee 2 fino a 15.748,78 euro.

Da gennaio le risorse saranno trasferite ai Comuni e alle Unioni di Comuni che erogheranno i benefici alle famiglie.